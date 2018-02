Un fatto che conosce pochi precedenti ufficiali nella grande distribuzione, ma che

è molto significativo perché potrebbe rappresentare un nuovo modo per salvaguardare

i consumatori da prezzi all’ingrosso non giustificati applicati da multinazionali

dell’alimentare che approfittano della propria posizione dominante per fare il

bello è il cattivo tempo sui prezzi. Ecco perché lo “Sportello dei Diritti”

accoglie con estremo favore la notizia riportata in Svizzera secondo cui la grande

catena di distribuzione Coop avrebbe comunicato di non procedere più con le forniture,

a partire dalla prossima settimana, di ben 150 prodotti di marchi del gruppo Nestlé.

Dalle salse per condire le insalate della Thomy alle tavolette di cioccolata della

Cailler, passando per la pizza “Fina” della Buitoni e la miscela solubile Nescafé

Azera. A spiegare la scelta il portavoce del gruppo, Urs Meier, sulla stampa elvetica,

che ha anche rivelato che quelle già presenti sugli scaffali nei punti vendita saranno

vendute alla metà del prezzo. La decisione è stata comunicata a seguito delle parole

pronunciate dall’alleanza europea AgeCore, che ha accusato il gruppo Nestlé di

distribuire i propri prodotti a prezzi troppo elevati. Altre catene di supermercati

in Germania, come Edeka, hanno deciso di rimuovere tutti i prodotti con marchi facenti

capo alla multinazionale svizzera, nel tentativo – spiega Meier – di ottenere prezzi

più corretti. Nestlé per il momento non ha commentato la vicenda. Per Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,si tratta forse dell’unica

strategia possibile per una riduzione dei prezzi all’ingrosso, i cui livelli spesso

non sono giustificati e che probabilmente potrà portare benefici concreti anche

ai consumatori finali.