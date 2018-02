«Ho restituito tutte le somme che mi ero impegnata a versare nel fondo per

il microcredito, tutte fino all’ultimo centesimo». È quanto dichiara la

deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Così come scritto sul Blog delle Stelle – continua la parlamentare –, nel

novembre 2014, per un mero errore tecnico, ho effettuato due bonifici

anziché uno: il primo di 1.739,63 euro e il secondo di 4.401,10 euro, per

una somma complessiva di 6.140 euro. La mia buonafede è del tutto evidente.

Ribadisco: nel corso della mia esperienza alla Camera non ho mai trattenuto

nulla di quanto mi ero impegnata a versare. Gli importi delle mie

restituzioni sono semplicemente corretti e in linea con le direttive del

Movimento di cui faccio parte».

«La trasparenza del mio comportamento – conclude Dieni – è confermata dal

fatto che nessuna procedura sanzionatoria sia stata avviata nei miei

confronti. Non intendo alimentare polemiche, ma nel mio caso è stata

imbastita una campagna mediatica basata sul nulla».