TAURIANOVA – Fogna a cielo aperto tra via Locri e via Catanzaro. Lavori in corso da quasi un mese per sistemare l’impianto fognario obsoleto, iniziati ma ancora non ultimati con grande disagio dei residenti, soprattutto per il cattivo odore che emana la pozza stagnante, e un pericolo costante per i più piccoli. E’ la denuncia che si leva dagli abitanti del quartiere e raccolta dal nostro quotidiano online. Guarda il servizio.