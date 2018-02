TAURIANOVA – Passaggio elettorale nella cittadina pianigiana di Francesco Toscano, avvocato, candidato alla Camera della Lista del Popolo per la Costituzione nel collegio uninominale n.7 (Gioia-Tauro-Locri), nonché capolista nel plurinominale della circoscrizione Calabria sud. Nel comizio effettuato in Piazza Italia, a Taurianova, il candidato del movimento guidato dall’ex magistrato Antonio Ingroia ha sottolineato che Il progetto «della Lista del Popolo non si esaurisce con il 4 Marzo. La politica dal basso – ha aggiunto – è l’unico strumento ed antidoto contro la disaffezione popolare verso la politica e l’avvenuto svuotamento della nostra democrazia».