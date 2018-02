“La ricerca sui migranti diffusa oggi dall’Ismu, l’Istituto per gli studi

sulla multietnicità, dipinge un quadro sconcertante: un immigrato su due di

quelli che fanno richiesta d’asilo non ha diritto di ottenerla. Molti

arrivano in Italia per ottenere diritti che nella metà dei casi non gli

spettano. Spero che, con l’evidenza dei dati, la situazione anomala

nell’accoglienza indiscriminata che noi di Fratelli d’Italia denunciamo da

tempo sia finalmente chiara a tutti. Su 130 mila domande presentate nel

2017 – che tra l’altro fanno registrare un record assoluto rispetto al

passato – ne sono state respinte il 52%, più della metà. E chi si chiede

perché tutti questi stranieri scelgono proprio l’Italia, ha subito la

risposta: sperano di ottenere protezione internazionale. Anche quando non

gli spetterebbe. Dobbiamo ringraziare la sinistra per questo, che invece di

occuparsi dei problemi degli italiani, offre opportunità a chi pensa di

sfruttare il nostro Paese. Ma adesso basta. Dobbiamo restituire dignità

agli italiani. A partire dal Sud, dove non c’è lavoro, i giovani vanno via

e i piccoli centri si spopolano. Inoltre, mi chiedo: di tutti questi

stranieri che arrivano in cerca di diritti, quanti poi vagano per le nostre

strade indisturbati? Le nostre comunità sono esposte a rischi altissimi. E

sono certo che il 4 marzo gli italiani, votando Fratelli d’Italia,

sceglieranno di mettere un freno a questo scempio”.

Lo ha detto Ernesto Rapani, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera nel

collegio uninominale 2 Calabria Corigliano Rossano, dopo la pubblicazione

dei dati sui migranti diffusi dell’Istituto per gli studi sulla

multietnicità.