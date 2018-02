Catanzaro – Anche quest’anno l’istituto comprensivo “G. Bianco di Sersale”,

plesso di Zagarise, diretto e coordinato dal Dirigente scolastico Roberto

Caroleo ha preso parte al progetto “Ciak: un processo simulato…per

evitare un vero processo”. Tale iter formativo prevedeva la simulazione di

un processo minorile in cui tre ragazzi (impersonati da Antonio Mercante,

Daniele Folino e Andrea Bertelli) venivano accusati di cyberbullismo da una

loro coetanea, Gaia ( Giada Colosimo), dopo una serata “divertente”

accompagnata da spogliarelli e vodka. Quest’anno le classi coinvolte sono

state la II e la III A di Zagarise, coordinate dalla professoressa di

Lettere Giuseppina Scarpino. Ad ogni ragazzo è stato assegnato un ruolo,

interpretato nel migliore dei modi dagli alunni in questione che hanno

avuto an eh i complimenti delle autorità presenti ; Luigi Mangone si e’

calato nel ruolo di presidente mentre Elisa Fioccata ha avuto la “palma”

della migliore scena nel ruolo di Pubblico Ministero: tutti i ragazzi

chiamati in causa si sono cimentati davvero con grande responsabilità e

maturità nel ruolo di protagonisti di questo gioco di ruolo che aveva come

obiettivo principale la consapevolezza di quelle che possono essere le

conseguenze delle proprie azioni e di come sia irreversibile , e spesso con

conseguenze spiacevoli, una condivisione non corretta o attenta sui social

network. La simulata si è tenuta Nei giorni scorsi presso il Tribunale dei

minori di Catanzaro.