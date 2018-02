CROSIA (CS) – Oltre alle consuete attività curriculari, presso l’Istituto comprensivo Crosia Mirto, si svolgono anche tante iniziative dopo il consueto orario scolastico. Fra queste, c’è da sottolineare un’azione formativa per gli alunni, nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020 – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, in merito ai progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. Il dirigente scolastico, Rachele Anna Donnici, allo scopo di avviare un apposito progetto, considerata l’assenza di personale madrelingua inglese fra i docenti dell’istituto, dovendo procedere all’individuazione di esperti esterni per la realizzazione del modulo Let’s catch the world, finalizzato al potenziamento della straniera, destinato agli alunni della classi quarte e quinta della scuola primaria, per la durata di 30 ore, ha emanato un avviso di selezione per il reclutamento di un esperto formatore madrelingua inglese. L’incarico sarà svolto in orario extracurricolare. Le domande di autocandidatura , dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13 del 2 marzo 2018.

Il progetto si articola in moduli pensati per favorire la costruzione dello star bene a scuola e per la prevenzione del disagio attraverso attività che mirano a informare e formare i ragazzi per renderli soggetti attivi nel raggiungimento del proprio benessere personale.

La proposta del progetto si sviluppa a partire da azioni per prevenire l’insuccesso scolastico in un’ottica di curricolo verticale, che si concretizzano nella realizzazione di momenti di didattica laboratoriale nei quali gli insegnanti diventano spettatori e partecipanti, modificando il loro ruolo di fronte agli alunni, i quali posizionandosi al centro del processo di apprendimento ne diventano parte attiva.

Modalità di presentazione delle candidature: gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Crosia (CS), ed in particolare:

v Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste;

v Domanda di partecipazione e Informativa privacy (Allegato A) v Scheda di valutazione dei titoli di studio e culturali posseduti (Allegato B);

v Tutti i titoli di studio e culturali valutabili, dichiarati nel curriculum vitae in autocertificazione; v Traccia programmatica dell’intervento che si intende svolgere per l’attività richiesta;

v Fotocopia del documento di Identità;

Le domande di autocandidatura , dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 02 Marzo 2018 utilizzando esclusivamente il modello Allegato “A” compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dagli altri allegati.

Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Selezione Esperti Esterni PON 2014- 2020 FSE”.

Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:

Posta Elettronica al seguente indirizzo: csic8ar007@pec.istruzione.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Selezione esperti formatori Esterni PON 2014-2020 FSE”.

Posta raccomandata con ricevuta A/R al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Crosia, Via della Scienza, 26 – 87060 – Crosia-Mirto (CS) . Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Selezione esperti formatori Esterni PON 2014-2020 FSE”.

Brevi manu presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Crosia, Via della Scienza, 26 – 87060 – Crosia-Mirto (CS).

Non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della Scuola e in ogni caso, il recapito della dichiarazione nel termine assegnato è a rischio del mittente.

Per tutti i dettagli circa i requisiti di partecipazione, i compiti di pertinenza della figura dell’esperto formatore, le modalità di presentazione delle candidature, si può cliccare sul seguente link, che collega all’avviso pubblico completo, sul sito istituzionale della scuola crosimirtese. https://www.iccrosiamirto.gov.it/joomla/images/gen18/Avviso%20Esperto%20Madrelingua-signed.

Gli uffici preposti della scuola guidata dal dirigente Donnici, restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni relativi alla suddetta selezione.