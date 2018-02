“L’Amministrazione comunale di Castrovillari, continuando nel suo impegno per la crescita delle identità locali, ha aderito al protocollo di intesa con la Camera di Commercio di Cosenza per la creazione della Rete dei Teatri della Provincia di Cosenza,al fine di comprendere più attività, e valorizzazione del patrimonio culturale nonché dello sviluppo e promozione del turismo che tale opportunità implicherà aggregando proprio più espressività in un’ottica territoriale allargata ed intercettando provvidenze e patrocini per realizzarli.”

Lo afferma la Stessa dando notizia della partecipazione per l’articolata azione con la quale si vuole coniugare la tradizione con la cultura locale.

“Un nuovo strumento – si precisa- sempre nel segno della partecipazione ed inclusione sinergicapubblico – privatoper dare vita e contribuire, con i propri talenti, a progetti comuni al fine di far comprendere meglio, attraverso l’espressività dedicata di uomini e donne, i fenomeni storico – culturali che rendono da sempre il nostro Territorio e che rafforzano quell’offerta condivisa e mirata alla rappresentazione dei nostri luoghi, delle nostre tradizioni e produzioni artistiche sui cui- si aggiunge- si è impegnati su più fronti e come, palesemente, testimoniano i vari progetti inter- istituzionali a più voci che si stanno portando avanti e che si è anche rappresentato di recente, nella sala consiliare al cospetto della Regione, con la partecipazione al pubblico di “Transumanze Culturali tra due Parchi”.”

Tutto ciò al fine di costruire opportunità a sostegno delle fruizioni sul territorio e per esso con una corresponsabilità tutta daaccrescere attraverso i veri protagonisti dell’attività artistica e ricreativa, espressioni di opere che raccontano i costumi locali.

“E’ su questa rotta- aggiungono gli amministratori-che stiamo navigando,con il nostro impegno,al fine di ottimizzare ambienti ed interlocuzioni, laboratori di umanità condivisa per costruire quegli scenari che offrono gli antichi borghi di Calabria quando s’incontrano con le testimonianze ed eccellenze tra vocazioni, lingua e costume. Anche questi sono le nuove strade del turismo soprannominate pure new way per ciò che incrociano e aprono alle scoperte del nostro patrimonio.”