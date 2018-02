“Il comportamento della Provincia di Catanzaro in merito alla realizzazione del

parco della biodiversità di Savutano a Lamezia Terme è assolutamente inaccettabile”.

E’ quanto afferma un comitato di cittadini di Savutano sorto spontaneamente che

lamenta “i continui ritardi dell’Ente intermedio nella realizzazione dell’opera”.

“Dapprima – aggiungono i cittadini – la fine dei lavori era stata annunciata

per marzo 2017. Si parlava, come può emergere dai comunicati stampa diffusi dalla

stessa Provincia di Catanzaro, di 210 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione

del parco a partire dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 9 agosto del 2016.

Non essendo stata rispettata tale scadenza, successivamente la Provincia di Catanzaro

ha comunicato che il parco sarebbe stato completato entro l’estate del 2017. Anche

quest’ultima scadenza è stata disattesa. Sempre a seguito di queste “figuracce”

dalla Provincia di Catanzaro hanno comunicato il completamento dei lavori entro il

2018. Situazione incomprensibile ed inaccettabile per i cittadini che da tempo aspettano

la realizzazione dell’infrastruttura. Fino ad oggi solo promesse vane e l’enunciazione

di cronoprogrammi per la conclusione dei lavori che, a quanto pare, vengono continuamente

aggiornati e disattesi. Oggi i lavori sono inspiegabilmente fermi e non si hanno

notizie su quando riprenderanno”.

“Riteniamo – conclude il comitato di cittadini – che occorre dire basta ai soprusi

che continuamente vengono fatti nei confronti della città di Lamezia Terme, mortificata

dalla classe politica in ogni circostanza. Diciamo basta alle continue e ripetute

prese in giro! La Provincia di Catanzaro dia dimostrazione di serietà e provveda

a concludere i lavori del Parco di Savutano prima dell’estate per non vedere mortificate

le aspettative delle famiglie, dei giovani e dei bambini che aspettano da tempo la

realizzazione di un servizio che andrebbe a beneficio dell’intera collettività”.