Ancora sono tantissimi i ritiri di dolci. Il Ministero della Salute indica anche

oggi altri prodotti da non consumare continuando così i ritiri dal mercato dei prodotti

della ditta Stabinger e distribuiti dai supermercati Lidl Italia Srl per la possibile

presenza di frammenti metallici. Per lo stesso motivo, Lidl ha richiamato la tortina

della nonna e la tortina alle mele vendute con il marchio dell’insegna Milbona

in confezione da 300 g. In questo caso il lotto è caratterizzato dalla scadenza

dal 24/02/2018 al 06/03/2018. Tutte i prodotti di pasticceria richiamati sono prodotti

da Stabinger nello stabilimento di via Anderter 11 a Sesto, in provincia di Bolzano.

La problematica riscontrata, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti”, sarebbe stata causata da possibile presenza di prodotti metallici

all’interno dei dolci per via dell’utilizzo di alcuni grassi vegetali utilizzati

nella produzione dei prodotti. Con una nota il Ministero della salute ha evidenziato

sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”,

tutti i prodotti richiamati.