MELBOURNE – Alle ore 04:39 (ore locali) di mercoledì 21 febbraio ’18, la Sacra Reliquia del Dito di San Francesco da Paola, proveniente dall’omonimo Santuario Diocesano di Lamezia Terme, è arrivata in Australia a bordo di un volo ETIHAD proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.

A darne notizia è stato l’organizzatore di questo storico evento, il manager dei servizi turistici del territorio, il sig. Gianfranco Caputo

La reliquia al termine delle complesse operazioni doganali è stata prelevata da parte di un’azienda specializzata nel trasporto valori e portata alla Chiesa del Calabria Club.

Una commissione composta da Padre Ivano Scalise, Padre OsuagwuBennethChukwudi, Sam Sposato, Vince Daniele e Salvatore Caputo, provvederà a romperà i sigilli apposti al momento della partenza dal Superiore della Comunità dei Padri Minimi di Lamezia Terme, Padre Giovanni Sposato.

Questo avverrà la sera di sabato 24 febbraio al Calabria Club, in occasione di una serata di gala per la celebrazione del 48esimo anniversario della fondazione del club.

I sigilli verranno rotti alla presenza del console di Melbourne Luigi Trombetta, del deputato dello Stato del Victoria Lily D’Ambrosio (originaria di Gizzeria) e delle competenti autorità.

La Sacra Reliquia verrà esposta alla venerazione dei fedeli presso la chiesa del Club, a partire da domenica 25 febbraio sino al 4 marzo 2018.