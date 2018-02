“Lavorare per il rilancio del turismo, della pesca e dell’agricoltura, che

rappresentano la ‘vera industria calabrese’, è uno dei punti chiave della

nostra agenda politica. La Calabria, con le sue specificità e la sua

identità, è il vero giardino d’Europa. Deve essere chiaro a tutti: dobbiamo

prendere coscienza dell’immenso patrimonio umano, materiale e immateriale

di cui la nostra terra gode e concentrare tutti gli sforzi, tutte le

risorse, per creare benessere. E possiamo farlo davvero, con una visione

strategica complessiva, di breve, medio e lungo termine, per tutelare le

nostre specificità e per creare opportunità di lavoro concrete. Dobbiamo

rimettere in moto l’economia, partendo da ciò che abbiamo e che tutti ci

invidiano, riscoprendo quell’identità calabrese di cui andare fieri”.

Così Fausto Orsomarso, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera, a poche

ore dall’evento di stasera. A Trebisacce, Orsomarso e i candidati alla

Camera e al Senato di Fratelli d’Italia incontreranno i cittadini in piazza

Alfredo Lutri.