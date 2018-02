“Purtroppo solo adesso Governo centrale e ministeri si accorgono che

esistono il Sud e la Calabria jonica, una terra abbandonata da tutti negli

ultimi anni. Il ministro Delrio si diverte a propinare annunci alla vigilia

delle elezioni. Un miliardo di euro per la statale 106, tra le strade più

pericolose e insicure d’Italia? Mi auguro non si tratti solo di chiacchiere

e delle solite promesse da campagna elettorale. Anche perché la riunione

del Cipe prevista per questa mattina è stata rinviata a data da destinarsi.

Delrio, però, ha ragione quando sostiene che gli ultimi investimenti per il

territorio jonico si sono fermati ai tempi di Cavour. Servono progetti e

investimenti seri per combattere l’isolamento della Piana di Sibari, non

ciance! Da anni ci battiamo per la messa in sicurezza della statale 106, ma

anche per la metropolitana leggera di superfice, che potrebbe collegare la

Sibaritide all’aeroporto di Crotone in quaranta minuti. Con le cospicue

risorse economiche sbandierate da Delrio, ma al momento non previste dal

Cipe, si potrebbe invece elettrificare la linea ferroviaria e portare sulla

Jonica l’alta velocità, ad appena un centinaio di chilometri da noi. Basta

fumo negli occhi. Che il governo si occupi, seriamente, della Calabria

jonica”.

È il commento di Ernesto Rapani, candidato di Fratelli d’Italia alla Camera

dei Deputati.