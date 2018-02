Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rossano nelle arre urbane maggiormente sensibili e che, nel contesto, hanno interessato il rione popolare di via Gran Sasso. Il servizio, che ha visto impegnati oltre quaranta carabinieri della Compagnia di Rossano e del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, è stato svolto con l’ausilio di una decina di Vigili Urbani del Comune di Rossano ed unitamente a funzionari dell’ATERP (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica), di tecnici delle società che gestiscono le reti elettriche e del gas.

Il dispositivo, come già avvenuto nei giorni scorsi sempre a Rossano, è stato attuato per procedere alle verifiche relative ai titoli di occupazione posseduti dagli occupanti nonché a quelle riferite ai furti di energia elettrica e di altre utenze.

I controlli, iniziati nel corso dell’odierna mattinata e prolungatisi sino al primo pomeriggio, hanno interessato oltre sessanta appartamenti ed hanno permesso di identificare gli occupanti i cui nominativi sono stati confrontati con le assegnazioni fornite dall’ATERP. I militari dell’Arma, nel corso dei controlli hanno verificato le varie utenze riscontrando che quattro appartamenti erano allacciati in modo irregolare alla rete elettrica, per cui i carabinieri hanno tratto in arresto i rispettivi assegnatari per furto aggravato di energia elettrica; in un caso i tecnici specializzati hanno verificato che vi era una manomissione della rete del gas che permetteva l’alimentazione di uno degli alloggi.

Oltre agli arresti, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria sette soggetti a vario titolo resisi responsabili dei reati di invasione di edifici, danneggiamento e violazione di sigilli. Sono state eseguite una serie di perquisizioni, all’esito delle quali due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana.