A Campo Calabro, con un cinque al Superenalotto, sono stati vinti oltre 117 mila euro. La vincita è stata realizzata da un giocatore rimasto anonimo nel punto vendita Sisal Tabaccheria Stranges ubicata in via Risorgimento del centro del reggino. Nell’ultimo concorso il SuperEnalotto ha assegnato 403.121 vincite con punti 2 e 16.839 vincite immediate da 25 euro. In tutto le vincite assegnate solo nell’ultimo concorso ammontano a 485.167. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 105.500.000,00 di euro disponibili per il prossimo concorso.