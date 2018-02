CROTONE – È vero, da una parte, che la drammatica

emergenza infrastrutturale, sommata purtroppo al sempre più diffuso vuoto

istituzionale fanno di CROTONE e della sua provincia il territorio probabilmente più

massacrato ed abbandonato fra le cinque provincie calabresi. Dall’altra, non è però

difficile prendere atto della presenza diffusa di una straordinaria rete di imprese,

giovani e professionisti che in tutti i settori non soltanto hanno saputo dimostrare

capacità, determinazione e visione ma che con abnegazione e professionalità

rappresentano uno scrigno di vere e proprie eccellenze di cui l’intera regione ed il Sud

Italia possono e debbono andare fieri. È da loro che alla Politica ed alle istituzioni

giunge il messaggio più importante, quello di chi non si piange addosso né si lamenta

per vocazione: l’appello di chi si mette ogni giorno in discussione, investendo se

stesso, energie, risorse e creatività per costruire e condividere occasioni di crescita e

di sviluppo durevole, nonostante tutto.

È quanto dichiara Emanuela ALTILIA Candidata (FI) al Senato nel Collegio

CORIGLIANO-CROTONE, che nella mattinata odierna (martedì 27 febbraio) ha visitato ed

incontrato diverse ed importanti realtà imprenditoriali ed artigianali del crotonese, autentici

modelli virtuosi nel settore della sanità, della ristorazione, dell’agroalimentare di qualità, della

carpenteria metallurgica e, in generale, della valorizzazione economica e commerciale del

patrimonio identitario locale.

A tutti loro – continua – che sono esempi quotidiani di resilienza e di voglia di riscattare nei fatti

la propria terra da quello che non considerano affatto una condanna del destino, deve essere

tributato il ringraziamento di tutti i cittadini della provincia di Crotone, in particolare di quanti

rappresentano le istituzioni o sono impegnati in politica. Perché – aggiunge – è la loro impresa

quotidiana in una terra difficile quando non ostile la vera e più bella pagina di politica quotidiana,

quella che sa e che vuole costruire il futuro, senza attenderlo. A questi imprenditori ed a questi

artigiani orafi – conclude la ALTILIA – siamo e saremo vicini, oggi e domani, mettendo a servizio

loro e delle intere comunità il ruolo di rappresentanti di questo territorio in Parlamento. Perché è

esattamente così che, per formazione e missione, interpreto ed interpreterò sempre l’azione

politica a tutti i livelli. Con il cuore tra la gente.