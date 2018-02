Si è svolta domenica sera, a Motta Santa Lucia, l’iniziativa pubblica per le Politiche di domenica 4 marzo a sostegno dei candidati di Forza Italia a Camera e Senato, Mimmo Tallini e Valeria Fedele. A moderare i lavori è stato il coordinatore cittadino di Forza Italia, Francesco Bevacqua. Presente, oltre ai due candidati, anche il consigliere provinciale Antonio Montuoro. Bevacqua, nell’introdurre i lavori, ha ringraziato Valeria Fedele e Mimmo Tallini per aver voluto presenziare all’iniziativa spiegando ai presenti le ragioni del loro impegno per le elezioni di domenica. Il consigliere provinciale, Antonio Montuoro, ha sottolineato l’impegno dell’intera compagine azzurra a sostegno dei candidati facendo, al contempo, una disamina a 360 gradi sulle prospettive del futuro del Paese in caso di vittoria di Forza Italia. Duro il monito del consigliere provinciale rispetto al Movimento 5Stelle. Un excursus dettagliato, quello invece offerto dalla vice responsabile degli Enti Locali per Forza Italia, Valeria Fedele che ha, al tempo stesso, messo in evidenza quanto efficace sia stato l’operato di Mimmo Tallini nelle vesti di assessore regionale al personale. La capacità di sbloccare graduatorie e possibilità di lavoro ferme da tanto tempo e la necessità per il Paese di rimettere in moto la macchina del lavoro e delle imprese: questi, tra i punti cardine, dell’intervento di Valeria Fedele. A concludere i lavori è stato il consigliere regionale, Mimmo Tallini, tornato ancora una volta sulla “pericolosità dei 5Stelle e su quelle che saranno le priorità del suo impegno a Montecitorio, in caso di elezione: Zes nell’area centrale (tra aeroporto Lamezia Terme e porto di Crotone) e diga sul Melito.