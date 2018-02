di Giuseppe Campisi

Cinquefrondi – Penano gli automobilisti cinquefrondesi, e non solo, a percorrere alcune delle arterie nevralgiche della già tormentata viabilità provinciale e cittadina in particolare. E’ del tutto evidente che la trasformazione dell’ente ex provincia nell’attuale Metro City non ha portato – quantomeno per l’hinterland – i benefici sperati per il territorio. Il consiglio metropolitano guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato alla viabilità, Demetrio Marino, paiono distanti dalle istanze che giungono da questi territori dimentichi che oltre la città capoluogo esistano i comuni del comprensorio che attendono servizi e reclamano l’attuazione di progetti ed opere, anche solo di ordinaria manutenzione, che si rivelano però essenziali per la quotidiana gestione di qualsiasi attività socio-economica delle comunità periferiche ove, al contrario, i sindaci sono chiamati dai cittadini a dare risposte ai cittadini pur non avendo, su talune materie, le competenze necessarie.

Accade così che il primo cittadino di Cinquefrondi sia costretto a metter nuovamente mano alla penna per sollecitare il settore viabilità della Città Metropolitana all’intervento urgente per il ripristino di interi tratti stradali di competenza ex provinciale, ora metropolitani, letteralmente costellati da decine di buche e depressioni tali da compromettere seriamente la normale circolazione stradale potendo essere – come già si sono rivelati – causa di incidenti stradali con tanto di accertamenti di danni a privati cittadini. Mulattiere di cui allerta Conia con l’ennesima missiva: «Viste le precedenti segnalazioni del Comando di Polizia Municipale del 15/02/18 e 26/02/18, con la presente si rinnova la richiesta di intervento per riparazioni buche su strade provinciali ed in particolare in Via Veneto, corso Garibaldi, via Dante Alighieri, Via e contrada Aracri, Viale Matteotti e contrada Busale che creano notevole pericolo per l’incolumità degli utenti della strada».

Un allarme avallato ed premurato anche dai numerosi interventi non solo del locale Comando della Municipale ma anche dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova chiamati in causa dalla costante sinistrosità dei tratti dissestati occorsa agli incolpevoli automobilisti ligi ad essere interpellati, quello si, solo all’atto del versamento dei tributi locali i cui effetti non si riverberano però nei servizi sperati d’ottenere una viabilità appena decente – con conseguente sicurezza alla guida – ma che scadono in una certa ignavia amministrativa che, a quanto pare, alimenta la gioia di autocarrozzieri, gommisti e meccanici. I sanitari, Dio non voglia.