Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale questo pomeriggio nel comune di Cenadi per un incidente stradale. Coinvolta una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo andando ad urtare violentemente contro un albero d’alto fusto. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il giovane dalle lamiere. Lo stesso, apparso in gravi condizioni è stato consegnato al personale Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera del comune di Soverato.