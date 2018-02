COSENZA – Condividere con le comunità locali concrete politiche

di sviluppo sostenibile e durevole significa costruire dal basso un nuovo assetto sociale

ed economico, rendendo fruibile e più attrattivo l’ambiente: promuovendolo anzi tutto

nelle nuove generazioni come occasione di crescita attraverso le tante professioni verdi;

proteggendolo dalle vecchie e nuove forme di inquinamento; facendolo diventare

strumento efficace per rendere complessivamente più competitivo il territorio. È, questa,

la via d’uscita su cui soprattutto la Calabria deve investire risorse, energie, idee e

progetti. Ed è fatta di questi metodi, di questi contenuti e di questi obiettivi, senza dover

piangerci addosso e senza dover cedere all’astensionismo o alla demagogia populista, la

Calabria che ci piace e che vogliamo rappresentare, facendo tesoro dei risultati e delle

tante esperienze virtuose già avviate, come quella del Parco Nazionale della Sila.

È quanto ha ribadito Sonia FERRARI, candidata al Senato nel Collegio CASTROVILLARI –

COSENZA, concludendo ieri (martedì 27) a COSENZA l’incontro molto partecipato dal titolo PER

UNA FUTURA CALABRIA SOSTENIBILE. Al dibattito moderato da Lenin MONTESANTO sono

intervenutiLuigi ARCOVIO guida ufficiale del Parco nazionale della Sila, Pietro

BRANDMAYER docente UNICAL, Francesco SESSO fotografo-ricercatore subacqueo e

ambientalista, Agostino CHIARELLO Sindaco di CAMPANA, Mauro TRIPEPI Presidente CIPR e il

consigliere regionale Mauro D’ACRI.

I Giganti della Sila, primo ed unico bene FAI (Fondo Ambiente Italiano) della Calabria. La più estesa

rete sentieristica CAI (Club Alpino Italiano) del Sud Italia. La riserva della Biosfera. La candidatura

UNESCO. Sono, questi, citati nel corso dei diversi interventi, soltanto alcuni dei traguardi importanti e

distintivi raggiunti in questi anni dal Parco Nazionale della Sila, guidata da Sonia FERRARI.

Un modello concreto ed innovativo di governance del territorio – ha tra l’altro sottolineato Pietro

BRANDMAYR, Docente del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’UNICAL – che

attraverso Sonia FERRARI ha dimostrato come e perché sia possibile ed utile fare rete e sistema.

