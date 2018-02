Si concluderà venerdì prossimo, 2 marzo il ciclo di incontri formativi sui

bandi regionali e nazionali relativi all’autoimprenditorialità giovanile,

promossi dall’Amministrazione Comunale. L’ultimo evento è organizzato in

collaborazione con la Focs, unico ente accreditato per la formazione

presente a Caulonia.

A discutere degli incentivi ai giovani saranno oltre al Sindaco Belcastro,

l’assessore comunale al lavoro Maria Grazia Dimasi, il Presidente della

Focs Pierfrancesco Multari, i responsabili dell’area lavoro Focs Cosimina

Tipaldo e Francesco Bava e il responsabile dell’area creazione e sviluppo

d’impresa Nicola Ritorto. Positivo il bilancio del sindaco Caterina

Belcastro «Sono molto soddisfatta della partecipazione agli incontri – ha

affermato il primo cittadino – Il Comune ha, tra i propri obiettivi, anche

quello di informare e formare i nostri giovani, costituire una rete di

relazioni sul territorio come è stato fatto in queste occasioni di

divulgazione con esperti e professionisti del settore che possano fornire

gli strumenti giusti per poter cogliere ogni opportunità».

L’appuntamento è per venerdì 2 marzo alle 18 nel salone della biblioteca

comunale di Caulonia Marina.