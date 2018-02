Occhio ai prodotti sugli scaffali: il Ministero della salute ha pubblicato un avviso

di richiamo, probabilmente deciso in via precauzionale, del latte fermentato gusto

mirtillo (EAN 14289851) con marchio Vitalibre. Il prodotto interessato è quello

da 2 vasetti da 125g con data di termine massimo di conservazione del 10.03.2018.

Il dicastero fa sapere che il provvedimento è scattato per possibile presenza di

frammenti metallici, all’interno dello yogurt gusto mirtillo del produttore Senoble

Italia SpA Via Molinetto, 76 – Borso del Grappa (TV) e venduto nei supermercati e

ipermercati Maxi Di srl. Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto

a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso. La presenza di

frammenti metallici in prodotti industriali non è una rarità se si pensa che qualche

giorno fa sono stati ritirati alcuni lotti di prodotti dolciari Lidl per lo stesso

identico motivo. L’ingestione di frammenti di metallo potrebbe essere letale e molto

pericolosa per la salute, un corpo estraneo nel nostro organismo può provocare seri

danni allo stomaco o bucare l’intestino causando una grave emorragia. Nel migliore

dei casi un corpo estraneo, come un frammento metallico, potrebbe causare un’ulcera

o un’infiammazione. Per queste ragioni se il consumatore ha ingerito questo tipo

di dolce è tenuto a recarsi al pronto soccorso o a consultare un medico. Giovanni

D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che questo comunicato

riporta i dati inseriti direttamente dal Ministero della salute pubblicato oggi sul

sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.