di Sigfrido Parrello

PALMI (RC) – Serata intensa e ricca di significati quella che si è consumata a Palmi all’interno dell’elegante cornice della Sala Consiliare del Comune di Palmi dove è stato presentato il nuovo libro dello scrittore Oreste Kessel Pace. Il volume è un romanzo sociale “La ragazza senza corpo” ambientato a Palmi e dagli aspetti anche mistici e mitologici che ne fanno un’opera singolare e affascinante. Importante intervento dell’Assessore alla Cultura, architetto Wladimiro Maisano, che ha evidenziato le caratteristiche letterarie della trama. Intensa e sentita la relazione della professoressa Enza Militano Agresta, entrando nei meriti della poetica, della tecnica, dell’espressività dell’opera.

Appunti interessanti anche dal dottore Giovanni Barone, con accenni critici e contenutistici molto importanti.

La relazione della dottoressa Pasqualina Ciccone, curatrice dell’opera e autrice della prefazione, ha avviato una serie di input tematici, interessando anche con dati di rilevanza editoriale e narrativa. Tutti i relatori si sono cimentati in appassionate letture, ma soprattutto l’attore Vincenzo Gelardi della compagnia dei Mastroni, il quale, pur con evidente emozione, ha eseguito una lettura inedita.

L’autore ha oltremodo interessato i presenti inserendo nuovi elementi narrativi alle relazioni, esponendo la particolare condizione che ne ha visto la stesura e collegandosi con concetti di storia locale, mitologia, territorio e particolarità tecniche. Ha emozionato, regalando la serata alla madre, venuta a mancare da poco e ad un altro parente. Ha elargito aspetti sull’Importanza della Letteratura nella eternità del Tempo e nella immortalità. Ha chiuso con un appello all’Amministrazione Comunale affinchè sia trasferito dalla PPM alla Casa della Cultura (dove era già in servizio) per ritornare ad essere al servizio della città.

Durante la manifestazione, la ProLoco di Palmi ha conferito ad Oreste Kessel Pace, in Honoris Causa, la tessera di Socio Onorario. Ospiti in sala associazioni e personalità culturali intervenute da luoghi diversi della Calabria, che non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza all’amato scrittore palmese.