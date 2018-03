Una centrale di droga vegetale è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Paola che hanno arrestato un 30enne, P.P., incensurato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Fermato per un controllo stradale, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana nascosta nell’accendisigari dell’auto. Andati a perquisire la sua abitazione, in una rimessa in uso a P.P., i carabinieri hanno trovato una vera e propria base per la produzione di droga vegetale tipo marijuana, costituita da due serre da interno riscaldate con lampade alogene e complete di tutte le attrezzature. Sono state sequestrate 12 piante di marijuana in fase di coltivazione ed un quantitativo di droga corrispondente a 1.700 dosi. Sequestrati anche un bilancino di precisione e fertilizzanti. Sul mercato la sostanza avrebbe fruttato svariate migliaia di euro. Su disposizione del pm della Procura di Paola, coordinata dal procuratore Pierpaolo Bruni, l’uomo è stato posto ai domiciliari.