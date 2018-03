I provvedimenti disciplinari in Serie D dopo l’8° di ritorno

di Sigfrido Parrello

PALMI CALABRO (RC) – Queste tutte le decisioni in Serie D Girone I dopo

l’8^ giornata del girone di ritorno.

A carico di calciatori: tre turni di squalifica per Da Dalt (Vibonese),

Cocimano (Acireale), Brugaletta e Chidichimo (Gela), Paonessa (Isola

Capo Rizzuto) e Ficarrotta (Sancataldese). Due turni di squalifica per

De Sio (Gelbison). Un turno di squalifica per Uliano (Gelbison),

Giannusa (Paceco), Faiello (Roccella) e Nocerino (Portici).

A carico di allenatori: quattro turni di squalifica per Taglianetti

(Ebolitana). Tre turni di squalifica per Di Dio (Acireale) e Scotto

(Portici).

A carico di Società: ammenda di € 2.000,00 e una gara a porte chiuse per

il Portici. Ammenda di € 1.800,00 Euro e diffida all’Ebolitana, ammenda

Euro 1.800,00 all’Acireale.

A carico di Dirigenti: inibizione fino al 07/03/2018 per Martello

(Gela).