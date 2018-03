La Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G.Sergi” di Palmi ha avviato, lo scorso 26 febbraio, il progetto “Cittadinanza attiva ed educazione alla legalità”, destinato agli allievi del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Palmi e realizzato nell’ambito delle attività dell’alternanza scuola-lavoro.

Il progetto è stato autorizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e rientra nell’ambito di azioni formative/informative da realizzare presso le scuole della provincia sui temi della legalità e, nello specifico della legalità economica, promosse dalla stessa Camera di Commercio al fine di sensibilizzare i ragazzi su tali problematiche.

Il percorso formativo sarà realizzato dagli esperti della Scuola Sergi – Ente che rientra nella Rete per la Legalità, istituita dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria – nell’ambito del percorso di alternanza

scuola-lavoro e coinvolgerà due quinte classi del Liceo Alvaro di Palmi.

Gli allievi saranno impegnati in attività fomative/informative durante le quali affronteranno temi quali l’orientamento al lavoro, la relazionalità, la percezione della legalità, l’organizzazione aziendale; saranno inoltre coinvolti in un processo creativo al fine di sviluppare un’idea imprenditoriale ed avranno la possibilità di visitare la Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G.Sergi” per confrontarsi direttamente con la realtà lavorativa dell’Ente.

Il progetto, si configura come momento importante per favorire la partecipazione attiva degli allievi, potenziare la loro consapevolezza e la conoscenza dei diritti, sensibilizzarli sulle tematiche della legalità.