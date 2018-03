Otto marzo, “Lo sguardo delle donne”: un grande evento con la presenza del Maestro orafo Gerardo Sacco organizzato dall’Associazione Progetto Donne di Cinquefrondi. Il grande Maestro Orafo Calabrese, Gerardo Sacco, orgoglio della Calabria nel mondo, sarà premiato a Cinquefrondi nel corso di un evento eccezionale che, l’associazione delle Donne Cinquefrondesi, guidata dalla Professoressa Franca Ieranò, ha messo in cantiere in occasione della “Giornata della donna”.

Una iniziativa che comprende diversi eventi con al centro la sfilata di modelle che esalteranno i gioielli del grande Maestro Orafo. All’interno del Centro Polifunzionale di Cinquefrondi, in una splendida cornice scenografica, allestita da Veronica Iannello, si svolgeranno diverse iniziative. Dopo i saluti della Professoressa Ieranò e del Sindaco Miche Conia, sfileranno, tra le altre, alcune ragazze del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena, impegnate in un progetto di alternanza scuola-lavoro, le quali indosseranno gli splendidi gioielli che hanno reso famoso nel mondo Gerardo Sacco.

I ragazzi di “Artedance”, diretti da Fabiola Ciminello , si esibiranno in un magnifico balletto; mentre i ragazzi dell’Associazione “Operaction Musical”, diretti da Giulia Catalano, eseguiranno alcuni brani del Musical Romeo e Giulietta,tratto dal romanzo di William Shakespeare. Il pianista Giuseppe Pugliese, con la cantante lirica Delia Mazzamati, eseguiranno alcuni brani e il Quartetto di fisarmonica “Opale Accordian Quartet” eseguirà dei brani per sola fisarmonica.

Ci sarà anche spazio per un “Saggio sulla bellezza” grazie al professore in filosofia Angelo Michele Mazza. La presentazione dell’evento è affidata a Veronica Iannello e l’organizzazione sarà a cura delle Donne dell’Associazione. Infine l’associazione guidata da Franca Ieranò, anche a nome della Comunità Cinquefrondese, consegnerà al Maestro Gerardo Sacco il riconoscimento per l’arte e per la grande opera di valorizzazione della Calabria.