Due cuccioli di cane sono stati recuperati questa mattina dai vigili del

fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro in Loc. Acquadauzano nel comune

di Lamezia Terme.

Con molta probabilità i due animali avevano cercato riparo, in questi

giorni di freddo intenso, all’interno di un canale per la raccolta delle

acque meteoriche ma, durante lo spostamento, sono finiti nel tratto

interrato del canale, rimanendo *intrappolati.*

I vigili del fuoco del locale distaccamento di Lamezia Terme sono stati

attivati da una cittadina del luogo che ha sentito abbaiare i cuccioli.

Raggiungere il punto dove si trovavano non è stato semplice a causa delle

strette dimensioni del canale e del livello dell’acqua che scorreva

all’interno. I soccorritori, sono entrati in acqua ed infilandosi

all’interno del canale, hanno recuperato gli animali, portandoli in salvo.

I due cagnolini, sono stati affidati agli altri componenti della squadra

per un primo soccorso ed essere asciugati. Se pur infreddoliti e bagnati

erano comunque in buone condizioni di salute.