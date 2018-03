Il funerale del sovrintendente capo della Polizia, il reggino Giovanni Politi, morto in servizio domenica scorsa nell’incendio alla caserma Fadini, è stato celebrato ieri in forma solenne nella Basilica della Santissima Annunziata. L’artificiere della polizia di Stato è morto nel rogo divampato nei locali della caserma, alla Fortezza da Basso, sede distaccata della vicina questura di via Zara che ospita anche gli uffici dell’immigrazione. A salutare il feretro anche anche il capo della Polizia Franco Gabrielli e il sindaco di Firenze Dario Nardella.