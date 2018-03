E’ stato individuato l’autore dell’omicidio dell’avvocato lametino, Francesco Pagliuso. Le indagini sono state seguite dai carabinieri del Comando provinciale che sono riusciti a risalire all’autore del delitto. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 negli uffici della Procura di Catanzaro.

L’avvocato Pagliuso è stato ucciso la sera del 9 agosto del 2016 al rientro nella sua abitazione, freddato a colpi di pistola da un killer che lo ha atteso nel giardino di casa. Nella villa dell’avvocato Pagliuso, precedentemente all’omicidio, vi erano già state intrusioni notturne, una di queste avvenuta una decina di giorni prima dell’esecuzione. Il legale, originario di Soveria Mannelli, da anni svolgeva la sua professione sia a Soveria, che a Lamezia Terme. È stato impegnato in diversi processi di ‘ndrangheta, ma anche in cause civili di una certa rilevanza. Probabilmente, nell’ambito della sua attività professionale, ha sottovalutato alcune situazioni, mai pensando che qualcuno potesse arrivare a pianificare il suo omicidio.