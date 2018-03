Il sindaco di Polistena torna sulla vicenda che ha visto prevalere in sede civile il Comune contro la multinazionale italiana Enel, la società che produce e distribuisce corrente elettrica in Europa e nel mondo. Ebbene il sindaco esulta perché il Tribunale di Palmi ha dato torto alla Spa con una sentenza che certamente farà caso nella giurisprudenza civilista italiana, perché è passato il principio che questi grandi colossi industriali devono pagare un canone per l’utilizzo del patrimonio comunale, in questo caso il sottosuolo o il terreno per le loro attività di distribuzione della corrente, o qualsiasi altra attività che gravita nell’orbita della proprietà dell’ente. E c’è da giurarci che a questa sentenza seguiranno ricorsi a ruota di altri comuni italiani con l’obiettivo di far cassa una volta tanto contro questi giganti dell’energia e della comunicazione. Quindi Polistena esempio e capofila di un esercito di enti pronti alla riscossa per rimpinguare i propri bilanci? Guarda l’intervista al sindaco Michele Tripodi