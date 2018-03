“Leggendo i quotidiani locali degli ultimi giorni, purtroppo, si apprende

una ricostruzione falsa di quanto avvenuto in occasione dell’ultimo

consiglio comunale, quello del 28 febbraio.

Ancora una volta infatti, siamo costretti a intervenire per rendere onore

alla verità dei fatti, che si sono verificati in maniera nettamente diversa

rispetto a quanto invece artificiosamente raccontato dal consigliere

Ippolito.

Segnatamente, dopo aver approvato il primo bilancio dell’amministrazione

Ranuccio, una programmazione che, viste le ristrettezze economiche punta al

decoro urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre

scuole, delle strade, del nostro patrimonio, del nostro territorio,

questioni di primaria importanza per la nostra città, si è passato

all’esame delle mozioni presentate dal consigliere Ippolito.

Con riferimento alla mozione che sostanzialmente proponeva di revocare la

delibera di aumento delle tariffe idriche (adottata già prima del nostro

insediamento), è bene precisare come il sindaco ha espressamente invitato

il consigliere Ippolito a partecipare a un tavolo tecnico per affrontare e

discutere di tale possibilità, atteso che per quanto ci risulta non è

praticabile adottare tale soluzione nell’immediato. Se il consigliere di

minoranza avesse avuto a cuore il bene della comunità e quindi dei

cittadini, evidentemente avrebbe dovuto accettare la proposta del sindaco,

sedersi al tavolo e mostrare a tutti come la sua proposta fosse realmente

attuabile, sotto il profilo amministrativo e finanziario. Così non è stato,

a dimostrazione del fatto che la mozione era una semplice trovata

populista, che altro scopo non aveva se non quello di provare ad illudere i

cittadini e screditare questa maggioranza che invece, come già detto,

rivedrá le tariffe in occasione dell’approvazione del prossimo bilancio del

consorzio.

Con riferimento alla mozione che portava il comune di Palmi ad iscriversi

all’anagrafe antifascista, proposta dal consigliere Ippolito, la

ricostruzione emersa è oltremodo faziosa e non veritiera. La proposta

infatti, emendata dalla maggioranza, che nell’occasione ha ritenuto utile e

doveroso ripudiare ogni forma di totalitarismo e condannare tutte le

violenze e le violazioni dei diritti umani, è stata incredibilmente

bocciata dal consigliere Ippolito, che l’aveva proposta, sol perché, a suo

dire, non sarebbe giusto mettere sullo stesso piano fascismo e comunismo.

Sorvolando sulle ricostruzioni storiche che, come noto, vedono entrambe le

forme di dittatura protagoniste di crimini inenarrabili, è chiaro come

ancora una volta emerga in maniera palese il metodo strumentale e

sicuramente non costruttivo con il quale il circolo Armino intende condurre

il proprio mandato politico.

La condotta parziale e tendenziosa, che peraltro ha portato il consigliere

Ippolito a votare contro il bilancio per presunti motivi formali e non per

le scelte di merito, evidenzia ogni giorno di più la pochezza

contenutistica dell’azione politica del circolo Armino.

Alla luce dei tanti e gravi episodi dai quali emerge la falsità e la

faziosità delle esternazioni del circolo, che mirano allo stravolgimento

della realtà, sarebbe opportuno che ciascun cittadino, al di là

dell’appartenenza politica, in futuro, verificasse l’attendibilitá di tali

esternazioni, anche ai fini della tutela dell’immagine della città stessa.

In conclusione, invitiamo il consigliere di minoranza, pur nel rispetto del

suo ruolo di demolitore e denigratore dell’operato altrui, a voler essere

quantomeno rispettoso dei fatti storici.

Con il passare del tempo infatti, la città sta valutando chi si impegna

quotidianamente per far ripartire la nostra terra e chi, invece, ha come

unico obiettivo quello di tentare di mistificare la realtà, offendendo la

realtà dei fatti appunto ma soprattutto l’intelligenza dei cittadini

palmesi.

I consiglieri comunali di maggioranza”