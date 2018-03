di Sigfrido Parrello

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH:

PALMESE – GELBISON: 1-1

U.S. PALMESE 1912 (4-3-3): Capone, Lavilla (VK) (38’st Pascual Quiroga Jordi), Colombatti, Cucinoti, Gambi, Monticelli (19’st Trentinella), Vitale, Conigliaro (4’st Galliano), Molinaro, Artistico (4’st Mazzone), Gagliardi (VK). A disposizione: Gori, Langwa Ndzemdzela, Episcopo, Armenise, Mazzone, Galullo. Allenatore: Alessandro Pellicori.

GELBISON VALLO DELLA LUCANIA (4-4-2): D’Agostino, Mejri (24’st Parisi), Cipolletta, Manzillo (K), Mustone, De Angelis, Fabio De Luca (34’st Pistola), Genovese (34’st Zaccaria), Cammarota, Chiumarulo (24’st Fabrizio De Luca), Tandara (37’st Liguori). A disposizione: D’Amico, Romanelli, D’Angiolillo, Esposito. Allenatore: Severo De Felice.

ARBITRO: Dario Madonia della Sezione AIA di Palermo.

ASSISTENTI: Marco Campanella della Sezione AIA di Agrigento e Alfio Selmi della Sezione AIA di Acireale.

RETI: 21’pt Colombatti (P), 28’pt Manzillo (G, su calcio di rigore).

NOTE: presenti al “Lopresti” gli allenatori Mario Dal Torrione, Mommo Mesiti, Francesco Cozza e Francesco Ferraro, i Direttori Sportivi Carmelo Rappoccio e Gabriele Martino. Spettatori 500 circa. Cielo soleggiato con temperatura fredda, 17°C. Terreno di gioco in erbetta sintetica del “Lopresti” in buone condizioni. Ammoniti: Cipolletta (G), De Angelis (G), Fabrizio De Luca (G), Monticelli (P) e D’Agostino (G). Espulso: al 36’st De Angelis (G) per doppia ammonizione. Recupero: 3’pt; 4’st. Calci d’angolo: 7 a 4 per la Palmese.

PALMI – Ottimo pareggio per la Gelbison al “Lopresti” di Palmi mentre per la ultracentenaria Palmese alla disperata ricerca della salvezza per uscire fuori dai play-out, un punto che vale poco. Partita più che altro equilibrata con le due squadre che hanno paura di perdere. Palmese in vantaggio al minuto numero 21 con Colombatti che sfrutta un calcio piazzato per battere D’Agostino. La Gelbison reagisce prima con Manzillo al 25esimo, successivamente, al minuto numero 28, riescono a pareggiare i conti grazie ad un calcio di rigore trasformato da capitan Manzillo dopo che Tandara era stato atterrato ingenuamente in area di rigore neroverde. Uno a uno e palla al centro. Le due squadre a questo punto rallentano notevolmente il gioco anche se la Palmese continua a costruire gioco senza però rendersi particolarmente pericolosa. Gli uomini di mister Alessandro Pellicori le tentano tutte pur di vincere e reclamano per una rete annullata per dubbio fuorigioco ma la Gelbison del tecnico Severo De Felice si difende bene fino al 90esimo ritornando in Campania con un punto d’oro mentre per la Uesse Palmese 1912 la strada verso la salvezza diretta si fa difficile.



QUESTI I RISULTATI DOPO LA 9^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO:

U.S. Palmese – Gelbison Vallo della Lucania 1-1 Sancataldese – Cittanovese 1-0 giocata sabato 3 Marzo 2018 Vibonese – Messina 2-0 Igea Virtus – Troina 1-2 Ebolitana – Acireale 2-0 Ercolanese – Roccella 3-2 Isola Capo Rizzuto – Gela 1-5 Palazzolo – Nocerina 0-2 Paceco – Portici si gioca domenica 11 Marzo 2018

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA: Troina 55, Vibonese 54, Nocerina 54, Igea Virtus 50, Ercolanese 48, Gela 39, Acireale 36, Sancataldese 38, Messina 35, Gelbison 35, Cittanovese 31, U.S. Palmese 27, Portici 27, Ebolitana 27, Palazzolo 24, Roccella 24, Paceco 16, Isola Capo Rizzuto 12.

PALMESE 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

PACECO 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE