Nei giorni scorsi sono giunte ai contatti dello “Sportello dei Diritti”,

segnalazioni di personaggi che si aggirerebbero nelle immediate adiacenze della

sede Inps di Lecce chiedendo soldi per conto dell’ente in cambio di aumenti economici.

Gli obiettivi di questi soggetti, in particolare, sarebbero anziani e beneficiari

di trattamenti pensionistici o assistenziali. Ovviamente, rileva Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di truffatori perché

nessun addetto dell’Inps o di altri enti quali patronati, può garantire o promettere

automatici benefici o miglioramenti di quelli già percepiti in cambio di anticipi

in denaro. È chiaro che è importante, quindi, in questi casi la prevenzione e l’informazione

nei confronti dell’utenza dell’Inps, ma anche un’adeguata vigilanza da parte

delle Forze dell’Ordine nelle vicinanze di viale Marche.