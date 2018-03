Quinta vittoria consecutiva per la Barbecue Vis Reggio Calabria che regola senza eccessivi patemi il Nuovo Basket Soverato e rimane a due lunghezze di distanza dalla capolista Lamezia, in attesa dello scontro diretto di sabato prossimo. I reggini hanno preso fin da subito il comando delle operazioni, aumentando progressivamente il vantaggio fino al +19 finale. Il break decisivo è arrivato a metà del secondo quarto con una zone press 2-2-1 a tutto campo che ha mandato in tilt i catanzaresi, consentendo tante palle recuperate e tanti canestri facili in superiorità numerica ai vari Skurdauskas, Warwick, Lobasso e Viglianisi, tutti in doppia cifra. Soverato (nonostante la sconfitta i ragazzi di coach Gioffrè hanno acquisito la matematica certezza dei play off) ha avuto comunque il merito di non subire imbarcate, aggrappandosi al solito Fall e alla verve offensiva di Polizzese. Nel finale coach Polimeni ha dato spazio a tutti gli under del roster, compreso il classe 2001 Matteo Arillotta, all’esordio assoluto ieri in canotta bianco/amaranto.

Questo il tabellino del match:

Barbecue Vis Reggio Calabria – Nuovo Basket Soverato 82-63

(22-14, 44-28, 63-46)

Barbecue Vis Reggio Calabria: Viglianisi 10, Spasojevic 7, Warwick 17, Skurdauskas 24, Lobasso 15, Rizzieri 3, Barrile 2, Neri 2, Fazzari 2, Martino, Arillotta. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Nuovo Basket Soverato: Goglia 10, Molinaro 4, Polizzese 18, Maida 8, Fall 23, Tuccio, Riccio, Tiani N.E., Calabretta N.E., Lombardo N.E., Salerno N.E., Iassogna N.E. Allenatore: Gioffrè.

Arbitri: Loccisano e Comerci.