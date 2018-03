NICODEMO OLIVERIO (PD)

“Innanzitutto sento il dovere di ringraziare gli elettori ed in particolare tutti coloro che mi sono stati a fianco ed hanno creduto in me in questa difficile campagna elettorale. Non dobbiamo avere alcun timore ad affermare che il partito democratico, e il centro sinistra nella sua interezza, sono usciti sconfitti da una prova elettorale eccessivamente dura, caricata da una dose massiccia di antipolitica, di avversione verso il PD e il suo gruppo dirigente, di una profonda aggressività che ha fortemente condizionato l’esito del voto. Il dato più eclatante è soprattutto quello del sud Italia, che pure in questi anni di governo è stato indubbiamente al centro dell’attenzione politica e dell’agenda di governo. Come mai prima d’ora. Ma questo, non è stato percepito dai cittadini e sicuramente abbiamo delle grandi responsabilità. Il risultato del sud, della Calabria e del crotonese appare particolarmente negativo per il partito democratico. Noi, nel fare gli auguri agli eletti di buon lavoro, confermiamo il nostro impegno di sempre, la nostra presenza tra la gente, la nostra disponibilità a portare a Roma, in qualunque veste, fuori o dentro le istituzioni, la voce della Calabria, la voce del bisogno di questa terra, la voce di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che non hanno voce”.

PIETRO SERGI (LIBERI E UGUALI)

E’ stata una partita difficile ma entusiasmante. Il risultato non ci ha premiato, però, la mia campagna elettorale, condotta per regalare a Liberi e Uguali un’affermazione che purtroppo non si è registrata, è stata condotta nel rispetto degli avversari e, soprattutto, mi ha portato in mezzo alla gente della provincia di Reggio Calabria, a contatto con i problemi reali dei miei concittadini. E’ stata un’esperienza forte e altamente formativa. Girando in lungo ed in largo il territorio della metropolitano ho capito che l’unico rimedio al populismo dilagante non può essere che quello di ritornare fra la gente, di riaprire dei presidi politici e di democrazia sul territorio, di ritornare allo spirito di servizio della politica che, in questi anni, è andato perduto. Il consenso raccolto non può che soddisfarmi nonostante la sconfitta. Facendo registrare il 3,19% dei consensi degli elettori del mio collegio, mi regala una soddisfazione personale e politica importante. Ai 6982 elettori che hanno scelto di votarmi e di votare Liberi e Uguali non posso che dire grazie. Grazie per il sostegno e la stima che mi hanno dimostrando recandosi ai seggi e scegliendo di sostenere un’idea politica che spero non tramonti rapidamente, finendo per cancellare la speranza di quella visione di democrazia, di libertà e di uguaglianza che il nostro progetto politico ha incarnato in questa strana campagna elettorale. A loro dico che il mio impegno per la Calabria, per la provincia di Reggio Calabria, per la mia terra non si esaurirà con questa esperienza elettorale ma proseguirà con determinata convinzione nel prossimo futuro.

PAOLO PARENTELA

Grazie a voi abbiamo distrutto un sistema politico che in Calabria ha prodotto emigrazione, povertà e isolamento. In primo luogo, abbiamo “fatto a fettine” Mimmo Tallini, dunque Sergio Abramo, e Piero Aiello, raggiunti da una sconfitta cocente e, credo, definitiva. Non solo. Insieme a voi, abbiamo “bastonato” le vecchie volpi: Andrea Gentile (erede del “Cinghiale” cosentino Antonio), l’ambasciatore del Pd Ferdinando Aiello, i “tromboni” lametini Franco Talarico e Antonio Scalzo, il deputato dem Nicodemo Oliverio, il cercatore di poltroneGiacomo Mancini junior e il politicizzatissimo commissario di Sorical Luigi Incarnato. Abbiamo “silurato” pure Enzo e Flora Sculco, liberando la provincia di Crotone dai loro artigli.