E’ andata in scena nella giornata di ieri la terza tappa del Campionato Fidal Calabria Cross, manifestazione di atletica leggera riservata a piccoli talenti in erba. Nelle varie categorie della competizione crotonese hanno ottenuto risultati prestigiosi tre “scattanti” atleti taurianovesi, appartenenti all’Atletica Gioia Tauro, società guidata con passione e dedizione dal mister Antonio Ferro, che hanno fatto incetta di medaglie nella terza tappa del campionato. Nella categoria Ragazzi, 1,5 Km, i gemelli Luigi ed Andrea Martino hanno rispettivamente ottenuto la medaglia d’oro e quella di bronzo, mentre Elisa Ferrari si è aggiudicata per la terza volta consecutiva il gradino più alto del podio nella prova Esordienti A femminile. Nella sfida Esordienti A maschile successo invece per Giuseppe Ferro, figlio del mister che sta dando lustro all’associazione sportiva pianigiana. L’ultima tappa del campionato si svolgerà il prossimo 25 marzo a Palmi.