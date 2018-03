“Quella che mi ha portato alla vittoria nel collegio di Vibo

Valentia-Soverato è stata una campagna elettorale bella ed entusiasmante,

che ha visto premiato il lavoro di squadra tra tutte le componenti della

coalizione di centrodestra. L’affetto con cui siamo stati accolti ad ogni

manifestazione, le tante persone perbene che hanno deciso di sostenermi, mi

ha fatto percepire fin da subito che la sfida poteva essere vinta,

nonostante fossi stata chiamata a confrontarmi con due deputati uscenti,

che per motivi diversi erano in condizione di raccogliere molti consensi.

La soddisfazione è ancora più forte se guardo al risultato di Fratelli

d’Italia, che ottiene nel collegio un lusinghiero 5,29 per cento, superiore

alla media nazionale. Sono felice di poter dare un ulteriore contributo al

femminile all’impegno in Parlamento dell’unica leader donna, Giorgia

Meloni. E sono certa che la vittoria di oggi, che dimostra come Fratelli

d’Italia sia ormai un partito forte e radicato, rappresenta soltanto il

primo passo di un percorso di crescita del partito in tutta la Calabria,

anche in vista della prossima sfida per il governo della Regione”.