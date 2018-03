ROSSANO (Cs) – Avrebbero dell’inverosimile, se confermate, le

affermazioni attribuite al Sindaco di CORIGLIANO Giuseppe GERACI, in una nota

stampa istituzionale diffusa ai media oggi, relativamente alla

presunta volontà del Comune di ROSSANO, di procedere all’assegnazione di

quattro incarichi provvisori di dirigenti responsabili di settore a norma dell’articolo

110 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale, sottolineando che, qualora non vi fosse una

smentita o un chiarimento, diventerebbe difficile anche soltanto rappresentare quanto

attribuito al Sindaco GERACI come frutto di un equivoco. Si tratterebbe, in effetti, di

una assurdità, tranne che non ci si trovi di fronte ad una tipica fake news.

Saremmo all’inverosimile – ribadisce la Giunta – sia da un punto di vista di metodo, che di

merito.

Nel metodo, per avere il Primo Cittadino di CORIGLIANO portato all’attenzione del Prefetto di

COSENZA gli sviluppi di un confronto appena iniziato ed in corso tra le due amministrazioni

comunali sulla macchina organizzativa in vista della fusione. Quale, in effetti, dovrebbe

essere in questa vicenda la funzione del Prefetto non è dato capire.

Nel merito, poi, la volontà attribuita al Comune di ROSSANO di procedere alla

copertura di quattro posti di dirigente in via provvisoria a norma del citato articolo

110 del TUEL non soltanto non è vera ma essa non può essere vera per evidentissimi

ed insormontabili ostacoli di carattere giuridico e finanziario.

SAREBBE COME DARE AL COMUNE DI ROSSANO DELL’IGNORANTE E DEL

SUPERFICIALE. E QUESTO NON PUÒ ESSERE ACCETTATO.