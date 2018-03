Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals della Calabria esprimono forte preoccupazione per la situazione di disagio dovuta alla mancata nomina del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR. Al pensionamento del Direttore Generale dott. Diego Bouchè, dal 1 febbraio, segue quello del Dirigente Vicario dott. Giuseppe Mirarchi, a decorrere dal 1 marzo, lasciando così senza guida l’articolazione scolastica regionale. A tutt’oggi, il MIUR non ha provveduto ad alcuna nomina; le organizzazioni sindacali auspicano in un immediato intervento del Ministro Fedeli, senza ulteriori ritardi, affinché proceda alla nomina del nuovo direttore generale dell’USR al fine di assicurare la continuità del lavoro egregiamente portato avanti in questi anni. La mancanza della figura dirigenziale apicale causerebbe enormi problemi alla scuola calabrese che non può essere certo abbandonata al proprio destino, soprattutto in prossimità della programmazione degli atti per l’avvio del prossimo anno scolastico.