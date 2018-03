di Sigfrido Parrello

PALMI – Alla Uesse Palmese 1912 viene accolto e ridotto parzialmente il ricorso per la vertenza in merito alla controversia sorta con il calciatore Christian Maruca. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Vertenze Economiche- nella riunione tenutasi a Roma il giorno lunedi 5 Marzo 2018, che ha analizzato il ricorso del club neroverde avverso la decisione della Commissione Accordi Economici della LND. Ridotta quindi l’ammenda che la Palmese deve pagare all’ex portiere Christian Maruca, che da 2.200,00 Euro iniziali passa adesso a 1.180,00 Euro.

Ecco il dispositivo pubblicato sul sito della FIGC, comunicato ufficiale numero 21 -Reclamo n° 175 della Società U.S. Palmese ASD avverso la decisione della Commissione Accordi Economici–LND- in merito alla controversia sorta con il calciatore Christian Maruca, pubblicata nel Comunicato Ufficiale 297/CAE-LND del 27.4.2017: “Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Vertenze Economiche-, accoglie in parte il reclamo presentato dalla Società US Palmese ASD, che condanna al pagamento in favore del calciatore Maruca Christian, della somma di € 1.180,00 (Euro millecentoottanta/00). Ordina restituirsi la tassa.

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/80.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2541262_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf