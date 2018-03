Riceviamo e pubblichiamo

GRAZIE

a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che hanno riposto in noi la speranza di costruire un nuovo modo di fare politica insieme. Dopo le recenti elezioni politiche che hanno dato un consenso del 29% al nostro partito siamo ancora più consapevoli del fatto che il recente percorso politico intrapreso sia quello giusto. Il fallimento di una sinistra sempre più lontana dalle istanze del popolo e del territorio è risultato lampante e la necessità di ristabilire democraticamente una alternativa, urgente.

Siamo orgogliosi di aver, in così poco tempo dal nostro insediamento, ottenuto questo fantastico risultato, ci credevamo e faticosamente ci siamo riusciti. La vostra fiducia è per noi un importante stimolo a fare di più e a fare sempre meglio, garantendo la nostra costante presenza e il nostro assiduo impegno a lavorare per la nostra comunità, per un rinnovo del centrodestra e un maggiore radicamento sul territorio.

Un grazie speciale va ai neo eletti, Marco Siclari e Giuseppe Mangiatori al Senato della Repubblica Italiana e Jole Santelli, Maria Tripodi, Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto alla Camera dei Deputati. A loro vanno le nostre più vive congratulazioni, siamo certi che saranno assidui interlocutori diretti, disposti ad accogliere le nostre istanze e ad aiutarci ad analizzare e risolvere le criticità del territorio e della comunità.

Siamo pronti, adesso, ad affrontare nuove sfide elettorali, consapevoli che la partecipazione e la condivisione massima a cui da sempre puntiamo sono e saranno i nostri punti di forza e ci premieranno con una rappresentatività ancora maggiore per il nostro territorio.

Il coordinamento cittadino