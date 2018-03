Il MArRC festeggia la giornata dedicata alle donne, giovedi 8 marzo, offrendo l’ingresso

gratuito alle ospiti femminili e organizzando visite guidate a tema sul mito di Persefone

per tutti i visitatori, con gruppi di almeno 4 persone. L’iniziativa si intitola

“8 marzo, Primavera delle donne al MArRC. Il mito di Persefone”. La narrazione mitologica

sulla figlia di Zeus e Demetra, dea della fertilità e dell’agricoltura, è tra le

più suggestive nell’immaginario dell’antichità e contiene molti riferimenti legati

al femminile, compreso il tema della violenza.

In allegato, il comunicato stampa, con preghiera di diffusione, anche in considerazione

dell’alto valore civile della promozione.