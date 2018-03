Il Servizio Civile Nazionale di Gioia Tauro ha indetto un concorso fotografico promosso dal Comune di Gioia Tauro, dalla Biblioteca Comunale e dal Museo Archeologico Metauros.

“FotografiAmo Gioia” è il concorso fotografico che permette agli amanti della fotografia, professionisti e non, di promuovere, trasmettere, valorizzare e fruire della storia della città. Ai partecipanti è richiesto di inviare due fotografie, una a colori ed una in bianco e nero, gli scatti dovranno rappresentare il territorio gioiese: monumenti, quartieri, Chiese, strade, vie e soprattutto il Borgo storico del Piano delle Fosse. Il fine è quello di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città di Gioia Tauro, il regolamento è consultabile sul sito all’indirizzo: https://serviziocivilegioiatauro.wordpress.com/2018/03/05/regolamento-concorso-fotografico-fotografiamo-gioia/ – per maggiori info consultare la pagina Facebook del “Servizio Civile Nazionale di Gioia Tauro.”

I vincitori, che saranno in totale due, rispettivamente per la categoria “foto a colori” e “foto in bianco e nero”, avranno in palio una tessera di validità annuale alla Biblioteca comunale di Gioia Tauro. È inoltre previsto un ulteriore premio che rimarrà “a sorpresa” e la possibilità di esporre la propria fotografia all’interno delle sale della Biblioteca di Gioia Tauro.