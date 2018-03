Le recenti elezioni politiche hanno certificato il consenso di Forza Italia nella città di Taurianova. Il lavoro del gruppo dirigente forzista ha trovato ampio riscontro nell’urna elettorale grazie alle tante preferenze accordate al partito di Berlusconi dalla cittadinanza taurianovese. Modafferi, Stillitano e Versace, triade politica che gravita intorno al partito azzurro, ha saputo lavorare sul territorio ottenendo la fiducia di una grande fetta di elettorato. La Taurianova forzista nella campagna elettorale ha appoggiato il progetto politico di Francesco Canizzaro, candidato alla Camera nel Collegio uninominale 07 Gioia Tauro, che con i 3332 voti ottenuti siederà nel prossimo Parlamento. La sezione taurianovese di Forza Italia investe sul centrodestra per dare una svolta ai destini dell’intera Regione. Queste le parole riservate a Cannizzaro dopo il successo elettorale:

“Abbiamo accolto con sincera felicità l’elezione del nostro amico Francesco Cannizzaro. Lo abbiamo sostenuto con convinzione, non solo per vicinanza politica, ma anche per il rapporto di vera amicizia che vede il nostro gruppo già da tempo legato al consigliere regionale. Forza Italia, a Taurianova, unitamente a tutti i partiti alleati della coalizione, ha dato dimostrazione di forte vitalità elettorale. Il centrodestra taurianovese ha dimostrato e confermato di essere sempre elettoralmente forte. I numeri sono abbastanza chiari e non sono soggetti ad interpretazioni fantasiose. La coalizione di centrodestra a Taurianova ha ottenuto un risultato importante.

Sarà necessario ripartire da questa affermazione elettorale al fine di aumentare i consensi attraverso un lavoro finalizzato agli interessi generali della nostra comunità. Sarà importante perseguire una comunione di intenti, tra tutti i partiti alleati, al fine di rappresentare in futuro un punto di riferimento politico serio e funzionale alla risoluzione delle tante criticità presenti nella nostra città.

Noi, nella qualità di rappresenti di forza Italia, siamo e saremo sempre disponibili al rafforzamento della coalizione attraverso l’impegno e la disponibilità di affrontare eventuali incomprensioni che, è nostro auspicio, dovranno essere sempre superate. L’onorevole Francesco Cannizzaro è stato, è e sarà sempre al nostro fianco e ciò rappresenterà per la nostra comunità un punto di riferimento importante per dare voce alla nostra comunità rimasta a lungo inascoltata”.