Una campagna di ascolto per i soci Casagit, l’individuazione di nuove strutture di eccellenza sul territorio calabrese e iniziative per divulgare capillarmente le opportunità offerte ai giornalisti dai quattro profili della Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani. Si è concentrata su questi obiettivi la prima riunione per l’anno 2018 della Consulta Casagit della Calabria, svoltasi a Rossano alla presenza di Carlo Parisi, segretario del Sindacato Giornalisti Calabria e segretario aggiunto della Fnsi, al quale sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per la recente nomina quale rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa nel Consiglio di Amministrazione della Casagit.

“In questa particolare e delicata fase congiunturale – ha detto Parisi in apertura- serve la massima collaborazione tra gli Istituti di categoria, per rafforzare ed estendere le tutele contrattuali da cui dipendono tutti i servizi previdenziali e assistenziali per i colleghi”.

Sono intervenuti alla seduta i componenti della Consulta Calabria Luisa Lombardo (fiduciario), Pier Paolo Cambareri e Antonietta Catanese.

Al centro del confronto la volontà di coinvolgere il più possibile i giornalisti calabresi nell’individuazione delle strutture sanitarie di eccellenza del territorio che possano sempre più qualificare l’offerta agli iscritti Casagit, venendo così incontro alle aspettative dei soci. Per tale ragione è stato approntato un questionario che a breve sarà trasmesso ai colleghi, ai quali Casagit Calabria chiede la massima collaborazione anche in termini di obiettività e trasparenza, per poter procedere ad una mappatura, e successiva selezione, delle strutture che meglio possano rispondere alle richieste di servizi sanitari sempre più capillari ed efficienti.