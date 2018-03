Il commissario della locale sezione UDC di Taurianova, Salvatore Leva, a nome di tutti iscritti esprime grande soddisfazione e il più vivo ringraziamento ai cittadini di Taurianova per il consenso conseguito dal partito “Noi con l’Italia UDC” nella recente consultazione elettorale per il rinnovo dei due rami del Parlamento di Camera e Senato. Grazie all’attivismo politico della locale sezione e la sua sensibilità nei confronti delle relative problematiche della città, la cittadinanza ha indirizzato verso il nostro partito le sue simpatie che ci hanno gratificato tanto che abbiamo ottenuto un ottimo risultato, tra i migliori della provincia di Reggio Calabria, voti alla Camera 604 pari al 9% e al Senato 306 pari al 5%. Una circostanza che conferma l’ottimo lavoro che il partito dello scudo crociato ha prodotto in città, che continua a produrre nell’ambito della piana di Gioia Tauro e nella nostra provincia, con maggior forza proseguirà il nostro impegno politico ad affrontare i problemi dello sviluppo economico e sociale a favore dell’intera comunità taurianovese affinchè si possa prosperare in un futuro migliore.