Trascorsi due giorni dopo il voto, interviene uno dei tre coordinatori provinciali di Cosenza per Forza Italia, Antonio De Caprio, che sente doverosamente di ringraziare quanti hanno reso unica la storia di una campagna elettorale durata solo 30 giorni.

Un riconoscimento verso la coordinatrice regionale del partito, Jole Santelli, e al vice coordinatore Roberto Occhiuto, per aver tenuto in alto insieme la bandiera di Forza Italia. Ma un ringraziamento particolare De Caprio, oltre ai due parlamentari uscenti che sono stati riconfermati, lo rivolge anche ai neoeletti deputati Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangialavori, Marco Siclari e Maria Tripodi, con un particolare pensiero rivolto ai due candidati dei collegi della provincia di Cosenza, Fulvia Caligiuri e Andrea Gentile, per essersi spesi con impegno ed entusiasmo insieme a tutto il partito per assicurare a Forza Italia di raggiungere il risultato espresso dalle urne calabresi, che ha registrato numeri superiori alla media nazionale.

“Un’esperienza positiva che si aggiunge al bagaglio di quell’impegno politico dal quale mai nessuno si dovrebbe esimere – ha dichiarato De Caprio –, in quanto, se è vero che la protesta ha vinto, si comprende sempre più quanto stia diventando rarefatto l’impegno e l’interesse del popolo verso la politica. In questo periodo abbiamo avuto modo di percepire le tante storture che portano la gente al disinteresse totale nei confronti di quell’importante e necessaria arte sublime che è la politica, che direttamente e indirettamente condiziona lo svolgimento della vita di ognuno all’interno di una società”.

Secondo Antonio De Caprio, che amministra anche la comunità di Orsomarso nella sua qualità di primo cittadino, da queste votazioni sono giunti messaggi chiari e inequivocabili, quali ad esempio: più territorio; trasparenza; onestà; umiltà e fatti, che devono prendere il passo alle parole, spesso vuote e senza significato.

Il voto al Movimento 5 Stelle non rappresenta l’individuazione di una nuova forza rappresentativa, ma l’ennesimo monito alla politica di ritornare protagonista dalla parte delle comunità.

“Bisogna sottolineare la grande affermazione nel comune di Orsomarso – ha dichiarato De Caprio – dove la coalizione di centrodestra ha ottenuto un risultato a dir poco stupefacente, strappando il 49% di consensi e il 42,50% di preferenze per Forza Italia. Così come abbiamo fatto bene in ogni angolo della provincia di Cosenza, con risultati che superano il 20%, tipo Scalea e gli altri comuni del Tirreno Cosentino”.

Per il coordinatore provinciale di Forza Italia, dopo una sana e produttiva riflessione sull’esito del voto, che mette in risalto un gap comunicativo e di fruizione delle informazioni rispetto a ciò che si fa e alla percezione che avverte la cittadinanza, bisogna lavorare più coesi di prima e puntare al dialogo costante con i cittadini per riavvicinarli ai sani principi della politica, distinguendo la mera propaganda, fatta di interventi insulsi e senza effetto sulla società, dalle proposte serie di sviluppo del sistema socioeconomico.

Cosciente del buon lavoro svolto finora dalla dirigenza di partito e sicuro del lavoro che verrà svolto dai neoeletti alla Camera e al Senato per Forza Italia, Antonio De Caprio augura a loro, e a quanti si sono spesi in questa campagna elettorale, buon lavoro e buona politica d’azione.