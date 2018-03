Fratelli d’Italia: Cittanova sopra la media nazionale, alle politiche conquista il 7,43%

Il circolo “Pino Rauti” Fratelli d’Italia di Cittanova esprime soddisfazione per il risultato ottenuto in ambito locale pari al 7,43% dei consensi alle scorse elezioni politiche che ha fortemente contribuito, unitamente agli altri circoli del territorio a far toccare una media pari al 6% nella Piana di Gioia Tauro. Questo è il contributo che a fine campagna elettorale Cittanova ha attribuito al partito di Fratelli d’Italia, frutto di un lavoro che il circolo ha portato avanti in questo anno cercando di compattare l’area della destra Cittanovese che in passato è stato riferimento politico e militante per l’intera provincia con il Fronte della Gioventù. Un mondo, quello della destra, che negli anni di smarrimento si è organizzato con l’associazionismo. Un percorso condiviso dalle due associazioni d’area Andare Oltre, che dopo la mia elezione a Presidente del Circolo “Pino Rauti” Fratelli d’Italia Cittanova, è presieduta dal componente del direttivo del circolo Francesco Rigoli, e Calabria Tricolore presieduta a livello regionale da Giovambattista Valensise, con il quale abbiamo condiviso questa campagna elettorale di militanza e appartenenza e che da oggi, ufficialmente, entra a far parte del direttivo del Circolo. Le due associazioni già da tempo si sono date l’obiettivo di riorganizzare la destra in Fratelli d’Italia nel nostro comune e soprattutto sull’intero territorio che deve essere un valore aggiunto nella provincia di Reggio Calabria e della Regione. Non è stata una campagna elettorale facile, da un lato il forte astensionismo, dall’altra il forte voto di protesta che comunque ha fatto emergere un dato importante, soprattutto dopo il crollo del centrosinistra che amministra Cittanova, la fiducia dell’elettorato di destra, dimostra un potenziale importante per le prossime amministrative che può andare ben oltre il risultato ottenuto alle politiche.

Esprimiamo soddisfazione per l’elezione di Wanda Ferro alla camera dei deputati e siamo certi che, rappresenterà le istanze della nostra regione, impegnandosi in un maggiore radicamento del partito sul territorio, puntando su uomini che rappresentano un valore aggiunto, una storia ed una garanzia politica della destra nell’intera Piana di Gioia Tauro. Un lavoro importante in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali che passando dalle Amministrative interessano il Consiglio Regionale e il rinnovo del Parlamento Europeo, dove il partito, soprattutto nei confronti dell’Europa deve saper distinguersi sui contenuti da altri partiti a partire da quelli che difendono la cessione di sovranità nazionale. Il Circolo di Cittanova, esprime piena soddisfazione per l’elezione al Senato della Repubblica di Isabella Rauti, che seppur eletta in altro collegio diverso dal nostro dover era candidata. Siamo convinti che la Senatrice Rauti, forte delle sue radici Calabresi, insieme a Wanda Ferro sarà punto di riferimento al Senato ed anche valido contributo di un patrimonio ideale e culturale che il padre Pino Rauti, attraverso di lei, ha donato alla nostra comunità. Una storia che deve riannodare con la migliore tradizione politica di quella “destra che seppe immaginare il futuro” come quella di Giorgio Almirante e di quella destra Calabrese che diede alla politica uomini di grande spessore politico. Ma il risultato di queste politiche deve portare tutti quanti ad una riflessione che parte dalla militanza che a “passi lenti e pesanti” sappia proseguire il suo cammino verso il futuro, diventando sempre più il partito di chi sente un’anima Patriottica che a partire dal territorio, trasmetta senso di appartenenza e sappia portare in alto le ambizioni di un popolo sia in ambito locale e nazionale, fino ad arrivare nel cuore dell’Europa che sia sempre più forte nella sua idea mediterranea.

