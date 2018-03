di Sigfrido Parrello

PALMI – Il Giudice Sportivo di Serie D ha squalificato per una giornata l’attaccante neroverde Mattia Gagliardi. Queste comunque tutte le altre decisioni in merito alle decisioni disciplinari dopo la giornata di campionato numero nove nel Campionato Nazionale di Serie D Girone I:

Ammende a carico di Società: Euro 900,00 per l’Ercolanese. Euro 200,00 per l’Ebolitana. Euro 200,00 per la Nocerina. A carico di dirigenti: inibizione a svolgere ogni attività fino al 21/03/2018 per Battisti Alessandro (Nocerina). A carico di allenatori: squalifica per due gare effettive per Pagana Giuseppe (Troina). A carico di calciatori: squalifica per un gara per doppia ammonizione per Bossa Fabio (Messina), De Angelis Giovanni (Gelbison), Galli Gianfranco (Isola Capo Rizzuto), Ruano Castellanos Aitor (Troina). Squalifica a carico di calciatori non espulsi dal campo: per una gara squalificato per recidiva in ammonizione (la V infrazione) per Chiavino Marco (Acireale), Barillaro Aurelio (Cittanovese), Cipolletta Ciro (Gelbison), De Luca Fabio (Gelbison), Kacorri Luis (Igea Virtus Barcellona Pozzo di Gotto), Gagliardi Mattia (U.S. Palmese 1912).